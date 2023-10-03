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Банк «Точка» запустил платежные стикеры для предпринимателей

ИП могут оплачивать покупки смартфоном, на который прикреплен платежный стикер с NFC-чипом.
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«Точка» создала платежный стикер, который могут использовать предприниматели для бесконтактной оплаты покупок. Об этом сказано на сайте банка.

Платежный стикер — это наклейка на смартфон со встроенным NFC-чипом, который позволяет обмениваться данными на небольшом расстоянии.

Платёжные стикеры подходят как для владельцев смартфонов на платформе iOS, так и на Android, так как работа Apple Pay и Google Pay в России ограничена. Стикер же позволяет оплачивать покупки в магазинах и ресторанах, просто приложив телефон к терминалу, — сказал лидер направления «Карты» в банке «Точка» Денис Прокопович.

На стикерах нет реквизитов карты, срока действия и CVV-кода. Эта информация находится в мобильном приложении банка.

Помимо стикеров клиенты «Точки» могут бесконтактно оплачивать покупки специальным платежным кольцом.

Комментарии

1
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 23 минуты назад

    А защита от мошенников какая?) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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