На АУСН перешли 10 тысяч организаций и предпринимателей

Экспериментальный налоговый режим позволяет автоматически рассчитывать налоги, не сдавать отчетность в Соцфонд и не платить страховые взносы.

К налоговому режиму автоУСН присоединились больше 10 тыс. предпринимателей и компаний. Об этом сказано на сайте ФНС.

Эксперимент по внедрению АУСН начался 1 июля 2022 года. В нем могут участвовать предприниматели из Москвы, Подмосковья, Татарстана и Калужской области.

Режим АУСН освобождает бизнес от страховых взносов и расчета налогов. Налоговая отчетность при АУСН почти полностью отменяется, не придется сдавать отчеты и в Социальный фонд.

Чтобы новой компании или ИП присоединиться к АУСН, нужно подать уведомление в течение 30 дней с момента регистрации.

Остальные могут начать применять автоУСН с 1 января 2024 года. Для этого надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря 2023 года.

Применять АУСН можно, если соблюдены следующие условия:

численность работников не более пяти человек,

годовой доход не более 60 млн рублей,

остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей,

расчетные счета открыты только в уполномоченных банках,

зарплату выплачивают только в безналичной форме,

не применяют другие специальные налоговые режимы.

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