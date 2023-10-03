Интернет и IT

Совфед просит Минцифры запретить в RuStore скачивать VPN-сервисы

Чтобы пользователи не получали доступ к запрещенной информации, в RuStore могут запретить размещать VPN-сервисы.
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Зампред по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил Минцифры запретить размещать в RuStore сервисы с VPN, которые нарушают требования законодательства. Об этом пишет «ТАСС».

Прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации, — сказано в обращении.

RuStore – российский магазин мобильных приложений, который разработан при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Если проект приказа утвердят, то правила для VPN-сервисов вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Комментарии

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