Совфед просит Минцифры запретить в RuStore скачивать VPN-сервисы

Чтобы пользователи не получали доступ к запрещенной информации, в RuStore могут запретить размещать VPN-сервисы.

Зампред по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил Минцифры запретить размещать в RuStore сервисы с VPN, которые нарушают требования законодательства. Об этом пишет «ТАСС».

Прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации, — сказано в обращении.

RuStore – российский магазин мобильных приложений, который разработан при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Если проект приказа утвердят, то правила для VPN-сервисов вступят в силу с 1 марта 2024 года.