Пользователи смогут неделю бесплатно заходить на значимые интернет-ресурсы

Сальдо на 19 счете: что с ним делать в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Скоро наступит жаркая пора сдачи отчетности, и мы готовим ряд статей, которые окажутся под рукой, и могут стать полезными на данном этапе. Сегодня напомним вам важные нюансы, о которых нужно помнить, подготавливаясь к сдаче декларации по НДС. Поговорим о праве налогоплательщика на вычет по входному НДС, основных условиях его применения и сроках переноса.