Пользователи смогут неделю бесплатно заходить на значимые интернет-ресурсы

Правительство продлило бесплатный доступ к значимым онлайн-ресурсам. Период увеличат с 24 часов до 7 суток без необходимости повторного подключения. Об этом сказано на сайте кабмина.
Список значимых сайтов определят Минцифры и специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Сейчас в список входит портал Госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».
Перечень интернет-ресурсов будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора.
Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Комментарии1
А я тем временем при отключении интернета не смог зайти на сайт провайдера.
С – сервис.