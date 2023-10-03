Бизнес на агентских договорах сможет применять АУСН

Такой план заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.
Применять АУСН смогут лица, получающие доходы от деятельности на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (доверители, комитенты, принципалы).
Сейчас компании и ИП, работающие по агентским договорам, не могут применять АУСН.
Также планируют увеличить длительности первого налогового периода.
Это будет период с момента регистрации и до конца последнего числа месяца, следующего за месяцем регистрации для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных ИП, представивших уведомление о переходе на АУСН.
Напомним, в общем случае налоговый период по АУСН – месяц.
На данный момент к налоговому режиму АУСН присоединились уже больше 10 тыс. компаний и ИП, сообщает ФНС.
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