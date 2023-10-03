Для самокатчиков и курьеров введут обязательную страховку. В Трибуне обсуждают новость

Самокатчиков и курьеров, которые часто пользуются электросамокатами или электровелосипедами, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности. В Трибуне обсуждают снизит ли это число аварий с их участием.

Постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, например курьеров, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности, сообщили «Известия».

По мнению депутатов Госдумы, обязательная страховка должна снизить число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отметил один из инициаторов предложения депутат Госдумы Александр Якубовский, введение обязательной страховки позволит компенсировать причиненный ущерб здоровью и имуществу граждан после аварии.

В 2019 году было 142 аварии по вине СИМ, в 2022 — уже 941. Число раненых тоже увеличилось в семь раз, с 147 до 976 человек, число погибших — в три раза, с 7 до 19. Первое место по количеству ДТП с электросамокатами занял Краснодарский край.

В Трибуне пользователи обсуждают снизит ли это число аварий с их участием. Присоединяйтесь к обсуждению!