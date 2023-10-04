Какие есть формы ведения бухучета на УСН

Существует 3 формы ведения упрощенного бухучета на УСН: полный, сокращенный и простой бухучет. Выбранный способ необходимо закрепить у учетной политике.

Закон № 402-ФЗ устанавливает обязанность по ведению бухучета для всех организаций. Организации на УСН должны вести учет доходов и расходов, активов и обязательств.

Но малый бизнес может применять упрощенный бухучет.

В сообщении Минфина от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016 говорится, при упрощенном бухучете можно:

вести учет по простой системе (без применения двойной записи);

принять упрощенную систему регистров бухучета (упрощенная форма);

вести бухучет без использования регистров бухучета (простая форма).

На практике применяют полный, сокращенный и простой вид упрощенного бухучета.

При полном бухучете формируются классические бухгалтерские проводки. Однако организация вправе применять сокращенный рабочий план счетов, например, отказаться от 19 счета (НДС), с которым они не работают. Чтобы зарегистрировать факт хозяйственной деятельности надо заполнить 2 ведомости: в первой — указать операцию по дебету в корреспонденции со счетом по кредиту, а во второй — по кредиту.

При сокращенном бухучете тоже нужно вести двойную запись, но без регистров. Бухгалтер формирует проводки, но не отражает их в ведомостях учета. Отдельно ведется только ведомость оплаты труда.

При простом учете все операции заносятся в хронологическом порядке в книгу учета фактов хозяйственной жизни и в конце периода считается итог. Такая форма подходит только для очень маленьких предприятий, с небольшим объемом затрат и ресурсов.

Разобраться со всеми тонкостями бухгалтерского учета в компаниях на упрощенке поможет онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Научитесь всему, что нужно для работы с малым и средним бизнесом на упрощенке!

Из онлайн-курса вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Успейте приобрести курс со скидкой 65%, всего за 4 999 рублей!

Купить курс