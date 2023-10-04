Какие есть формы ведения бухучета на УСН

Закон № 402-ФЗ устанавливает обязанность по ведению бухучета для всех организаций. Организации на УСН должны вести учет доходов и расходов, активов и обязательств.
Но малый бизнес может применять упрощенный бухучет.
В сообщении Минфина от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016 говорится, при упрощенном бухучете можно:
вести учет по простой системе (без применения двойной записи);
принять упрощенную систему регистров бухучета (упрощенная форма);
вести бухучет без использования регистров бухучета (простая форма).
На практике применяют полный, сокращенный и простой вид упрощенного бухучета.
При полном бухучете формируются классические бухгалтерские проводки. Однако организация вправе применять сокращенный рабочий план счетов, например, отказаться от 19 счета (НДС), с которым они не работают. Чтобы зарегистрировать факт хозяйственной деятельности надо заполнить 2 ведомости: в первой — указать операцию по дебету в корреспонденции со счетом по кредиту, а во второй — по кредиту.
При сокращенном бухучете тоже нужно вести двойную запись, но без регистров. Бухгалтер формирует проводки, но не отражает их в ведомостях учета. Отдельно ведется только ведомость оплаты труда.
При простом учете все операции заносятся в хронологическом порядке в книгу учета фактов хозяйственной жизни и в конце периода считается итог. Такая форма подходит только для очень маленьких предприятий, с небольшим объемом затрат и ресурсов.
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