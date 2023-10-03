За год стоимость ОСАГО выросла на 22%

На фоне дефицита запчастей для иномарок выросли цены на детали автомобилей. Страховщикам пришлось повысить среднюю стоимость ОСАГО до 7,2 тысяч рублей.

В январе-июне средняя стоимость ОСАГО для физических лиц выросла на 21,6%, до 7,2 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Сильнее всего автомобильная страховка подорожала для водителей, которые неоднократно становились виновниками ДТП, для начинающих автомобилистов, а также для такси и каршерингов.

Около 60% договоров страховые компании заключают с опытными и аккуратными водителями. Но и для них стоимость ОСАГО выросла — на целых 8%.

Страховщикам пришлось поднять цену из-за дефицита запчастей и деталей для автомобилей. За 2022 год комплектующие в среднем подорожали на 30%.

В первом полугодии 2022 года средняя стоимость автомобильной страховки была 6,2 тыс. рублей.

Сборы по ОСАГО с января по июнь 2023 года выросли на 28,2% и составили 151,1 млрд рублей. В первом полугодии застраховали 19,6 млн автомобилей. Это на 3,4% больше, чем в 2022 году.

Такую динамику Центробанк связывает с тем, что люди начали покупать новые отечественные и китайские автомобили.

Основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев рассказал, что на цену ОСАГО может повлиять ослабление рубля. А значит, запчасти для иномарок подорожают еще на 5-10%.

К 2024 году средняя стоимость страховки может достичь 7,5 тыс. рублей.