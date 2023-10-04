Минфин скорректировал список командировочных расходов

Если в аэропорту ваш сотрудник пользуется услугами бизнес-зала, то за это надо удержать НДФЛ. Такое разъяснение дал Минфин в письмо от 18.08.2023 № 03-04-05/78036.
Чиновники рассуждали так: перечень необлагаемых НДФЛ доходов есть в статье 217 НК.
К ним относят расходы:
на проезд до места назначения и обратно;
оплату сборов за услуги аэропортов и комиссионных сборов;
проезд в аэропорт или на вокзал;
провоз багажа;
наем жилья;
оплату услуг связи;
связанные с получением виз, а также обменом наличной валюты.
В этом списке нет услуг бизнес-залов. А значит, такой доход не освобождается от НДФЛ и налог надо удерживать в общем порядке.
Отметим, что раньше чиновники были не так категоричны. Они относили оплату бизнес-зала для командированного работника к расходам на проезд и разрешали не облагать НДФЛ (письмо Минфина от 25.10.2013 № 03-04-06/45215).
Комментарии3
Главный бухгалтер
вот так зайдёшь не в тот зал, смотришь... а тебя уже всего и .... аблажили!
Главный бухгалтер
Видимо, раньше, кто-то из чиновников ещё пользовался услугами, как ни бери, но всё-таки, общественных залов, в общепите обслуживались....
Теперь - всё больше на персональном... транспортном средстве
"то за надо удержать НДФЛ"
тозанадо непременно