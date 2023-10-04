Минфин скорректировал список командировочных расходов

За бизнес-зал с командированного работника надо удержать НДФЛ.

Если в аэропорту ваш сотрудник пользуется услугами бизнес-зала, то за это надо удержать НДФЛ. Такое разъяснение дал Минфин в письмо от 18.08.2023 № 03-04-05/78036.

Чиновники рассуждали так: перечень необлагаемых НДФЛ доходов есть в статье 217 НК.

К ним относят расходы:

на проезд до места назначения и обратно;

оплату сборов за услуги аэропортов и комиссионных сборов;

проезд в аэропорт или на вокзал;

провоз багажа;

наем жилья;

оплату услуг связи;

связанные с получением виз, а также обменом наличной валюты.

В этом списке нет услуг бизнес-залов. А значит, такой доход не освобождается от НДФЛ и налог надо удерживать в общем порядке.