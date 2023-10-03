Их решение для «РусГидро» по созданию и внедрению информационной системы управления персоналом «Луч» заслужило название «Самого масштабного проекта». С октября 2022 года по февраль 2023 года было автоматизировано 5 000 рабочих мест, что повысило эффективность управления персоналом и расчета зарплаты в компании.
Второй проект, который признали «Лучшим региональным проектом», касался работы в Восточной Европе. Холдинг Т1 автоматизировал и унифицировал процессы филиала Faberlic в Польше с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Проект был реализован на удаленной основе с участием команды из России.
Алексей Стоянов, директор центра компетенций 1С холдинга Т1, подчеркнул значимость этих достижений и уверенность в дальнейшем развитии направления корпоративной автоматизации в Холдинге Т1.
Редакция «Клерка» попросила ChatGPT добавить в эту новость юмор и сарказм вот что получилось:
Проекты Холдинга Т1, известного своим стремлением к титулам и наградам, неожиданно были отмечены на конкурсе корпоративной автоматизации 1С. Кто бы мог подумать? Их внушительное и, наверное, исчерпывающее решение для «РусГидро» заслужило название «Самого масштабного проекта». Может быть, именно такое название подойдет для голливудского фильма о жизни бухгалтеров?
Второй проект, который они вели с таинственной «дальностью» от Восточной Европы, был признан «Лучшим региональным проектом». Холдинг Т1, с явным намеком на свои международные амбиции, взялся за автоматизацию процессов для Faberlic в Польше. И все это дистанционно! Надеемся, Zoom-конференции были стабильными.
Алексей Стоянов, директор центра компетенций 1С холдинга Т1, с легким сарказмом и явной гордостью подчеркнул значимость этих «шедевров». Посмотрим, какие «оскары» их ждут в будущем! Но одно точно: их страсть к автоматизации никого не оставляет равнодушным.
Комментарии2
Зачем?
Если ради эксперимента, по почему бы редакции Клерка не добавлять юмор и сарказм в новости о достижениях самого Клерка?
Очень напоминает стиль некоторых комментариев к новостям.