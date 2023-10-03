Т1 победил в двух номинациях премии «1С:Проект года». Юмор и скепсис от редакции «Клерка»

Проекты Холдинга Т1 были отмечены на конкурсе корпоративной автоматизации 1С в двух номинациях.

Их решение для «РусГидро» по созданию и внедрению информационной системы управления персоналом «Луч» заслужило название «Самого масштабного проекта». С октября 2022 года по февраль 2023 года было автоматизировано 5 000 рабочих мест, что повысило эффективность управления персоналом и расчета зарплаты в компании.

Второй проект, который признали «Лучшим региональным проектом», касался работы в Восточной Европе. Холдинг Т1 автоматизировал и унифицировал процессы филиала Faberlic в Польше с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Проект был реализован на удаленной основе с участием команды из России.

Алексей Стоянов, директор центра компетенций 1С холдинга Т1, подчеркнул значимость этих достижений и уверенность в дальнейшем развитии направления корпоративной автоматизации в Холдинге Т1.

Редакция «Клерка» попросила ChatGPT добавить в эту новость юмор и сарказм вот что получилось: