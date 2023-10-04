Предпринимателям хотят вдвое снизить размер штрафов

Депутаты считают, что лучше предприятия вложат деньги в свое развитие и поднимут зарплаты сотрудникам, чем будут платить большие штрафы.

В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза сумм штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева.

Например, за нарушение трудового законодательства предлагается платить штраф от 500 до 2 тыс. рублей. Тогда как сейчас нарушителей наказывают от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Если нам нужна экономическая независимость, пора отстать от предпринимателей и дать им спокойно делать свое дело. Санкции и высокие ставки по кредитам ощутимо бьют по бизнесу. Наша фракция внесла законопроект с предложением вдвое снизить штрафы по самым «ходовым» статьям КоАП. Пусть лучше предприятия вложат эти деньги в развитие и повысят зарплаты людям, — сказал Алексей Нечаев.

Законопроект снизит размер штрафов за нарушения в области трудового законодательства, санитарно-эпидемиологического благополучия, сроков хранения товаров, порядка заключения контрактов, за недекларирование товаров и несоблюдение таможенной процедуры.

Также депутаты предлагают исключить из списка наказаний приостановление деятельности ИП.

В августе 2023 года правительство не поддержало этот законопроект. Предложение депутатов сочли необоснованным. Идея не основана на результатах изучения правоприменительной практики и не указывает на избыточность требований.