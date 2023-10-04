Без уведомления по ЕНП налоговики не могут начислить бизнесу транспортный налог

Дело в том, что налог ФНС вам конечно начислит, а вот начислить самостоятельно (без вашего участия) авансовые платежи – не может. Для этого ей нужны уведомления.
Вопрос нашей подписчицы на эту тему разобрали в сервисе «Клерк.Консультации».
Компания раньше платила транспортный налог раз в год и продолжила ту же линию в 2023 году. Но из ИФНС поступило требование: сдать уведомления по транспортному налогу или пояснить, почему они не сданы.
Эксперт пояснил, что если по региональному закону платить транспортный налог надо 4 раза в год, то придется платить авансы по нему и сдавать уведомления по ЕНП.
В частности, компании из Москвы должны делать именно так.
В уведомлении будут такие коды периодов:
за 1 квартал – 34/01;
за 2 квартал – 34/02;
за 3 квартал – 34/03.
Если не сдать уведомление на транспортный налог, его начислят не вовремя и даже в случае его уплаты он будет считаться неуплаченным, ведь деньги не ушли в бюджет (письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@). Они туда не ушли, потому что налоговикам не поступила информация (уведомление). А раз есть неуплата, то будут пени.
Впрочем, в 2023 году пеней не будет, если денег на сальдо ЕНС было достаточно для списания налога, на который не сдали уведомление.
Несдача уведомления при уплаченном налоге = нет пеней.
Несдача уведомления + неуплата налога = пени.
Налоговики так объясняют необходимость сдачи уведомлений на имущественные налоги бизнеса: срок уплаты этих налогов и авансовых платежей по ним наступает раньше срока проведения налоговиками расчета этих налогов.
Сначала бизнес платит транспортный налог и сдает уведомление, чтобы налоговики его начислили, и только потом ФНС формирует сообщение на этот налог. В итоге данные из сообщения заменяют собой начисления по уведомлениям.
Но это случится нескоро. Пока ФНС не сделала сообщения, ей нужны ваши уведомления.
Если вы разобрались еще не всех хитросплетениях ЕНС и ЕНП, вам помогут наши эксперты.
В «Клерк.Консультациях» вы можете задать неограниченное количество вопросов экспертам разных профилей — от бухучета до охраны труда и 1С.
Безлимит ответов экспертов на месяц по акции всего за 4 500 рублей! Обычно в других сервисах столько же стоит всего одна консультация.
Попробуйте сервис в течение месяца и оцените высокую компетентность наших экспертов!
Комментарии