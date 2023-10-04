Без уведомления по ЕНП налоговики не могут начислить бизнесу транспортный налог

Если у компании есть авто, до 25 октября надо сдать уведомление с транспортным налогом. И не важно, что этот налог ФНС начисляет самостоятельно без декларации.

Дело в том, что налог ФНС вам конечно начислит, а вот начислить самостоятельно (без вашего участия) авансовые платежи – не может. Для этого ей нужны уведомления.

Вопрос нашей подписчицы на эту тему разобрали в сервисе «Клерк.Консультации».

Компания раньше платила транспортный налог раз в год и продолжила ту же линию в 2023 году. Но из ИФНС поступило требование: сдать уведомления по транспортному налогу или пояснить, почему они не сданы.

Эксперт пояснил, что если по региональному закону платить транспортный налог надо 4 раза в год, то придется платить авансы по нему и сдавать уведомления по ЕНП.

В частности, компании из Москвы должны делать именно так.

В уведомлении будут такие коды периодов:

за 1 квартал – 34/01;

за 2 квартал – 34/02;

за 3 квартал – 34/03.

Если не сдать уведомление на транспортный налог, его начислят не вовремя и даже в случае его уплаты он будет считаться неуплаченным, ведь деньги не ушли в бюджет (письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@). Они туда не ушли, потому что налоговикам не поступила информация (уведомление). А раз есть неуплата, то будут пени.

Впрочем, в 2023 году пеней не будет, если денег на сальдо ЕНС было достаточно для списания налога, на который не сдали уведомление.

Несдача уведомления при уплаченном налоге = нет пеней. Несдача уведомления + неуплата налога = пени.

Налоговики так объясняют необходимость сдачи уведомлений на имущественные налоги бизнеса: срок уплаты этих налогов и авансовых платежей по ним наступает раньше срока проведения налоговиками расчета этих налогов.

Сначала бизнес платит транспортный налог и сдает уведомление, чтобы налоговики его начислили, и только потом ФНС формирует сообщение на этот налог. В итоге данные из сообщения заменяют собой начисления по уведомлениям.

Но это случится нескоро. Пока ФНС не сделала сообщения, ей нужны ваши уведомления.

Если вы разобрались еще не всех хитросплетениях ЕНС и ЕНП, вам помогут наши эксперты.

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