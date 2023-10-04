Кабмин решил создать реестр должников по алиментам

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий создание отдельного реестра должников по алиментам, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам, сообщает ТАСС.

Реестр будет являться частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. В него планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

Предполагается, что должника будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение суток. Для этого будут использоваться телеграмма или смс-сообщение. Согласно законопроекту данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности.