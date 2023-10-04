Взносы ИП 1% за 2022 год уменьшают налог по УСН только после их уплаты

Теперь фиксированные взносы ИП (в том числе, 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей) идут на уменьшение налога по УСН независимо от факта их уплаты. Но это касается только взносов с 2023 года. По старым взносам – другие правила.

Вопрос задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП пока не платил фиксированные взносы за 2023 год и поэтому не уменьшал на них авансы по УСН за 1 и 2 квартала. Ведь в то время условие об уплате взносов было обязательным. Поэтому уведомления на аванс по УСН были сданы без учета уменьшения на взносы. Но эти авансы не уплачены, на ЕНС – минус.

Более того, у ИП числится долг по взносам 1% за 2022 год. То есть, этот ИП весь в долгах и когда он закроет – пока неизвестно.

Сейчас бухгалтер пересчитает налог по УСН и за 3 квартал с учетом уменьшения на взносы и сдаст уведомление с минусом. С ЕНС уйдут долги по УСН, но долг по взносам 1% за 2022 год останется.

Уменьшать на эти взносы налог по УСН нельзя, подсказывают коллеги.

Учесть взносы 1% за 2022 год можно будет только после их уплаты. Если уплата будет в 2024 году, то можно будет уменьшить на эту сумму налог (и авансы) 2024 года.

А вот фиксированные взносы за 2023 год уменьшают только налог 2023 года, даже если они будут уплачены в 2024 году. Не перепутайте. Если эти взносы не учесть в 2023 году, то этот вычет просто «сгорит». Уменьшить на них налог 2024 года не получится.

Смотрите в таблице, как учитывать взносы ИП в уменьшение налогов.

Вид взносов Порядок уменьшения на взносы налогов по УСН и ПСН Фиксированные взносы ИП за 2023 год Уменьшают налог в 2023 году (в любом квартале по выбору) независимо от факта уплаты Взносы ИП 1% с дохода за 2023 год Уменьшают налог в 2023 (в любом квартале по выбору) или в 2024 году (в любом квартале по выбору) независимо от факта уплаты Фиксированные взносы ИП за 2021, 2022 годы Уменьшают налог по мере уплаты таких взносов

Полная таблица по учету взносов для ИП и ООО – здесь.