Как отдыхаем в ноябре. Календарь рабочих и нерабочих дней

В ноябре 2023-го россиян ждет один сокращенный рабочий и три выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства.

В ноябре есть только один государственный праздник, являющийся выходным днем. Это День народного единства, отмечаемый 4 ноября с 2005 года. В этом году праздник 4 ноября — суббота. Поэтому при стандартной пятидневке отдыхаем также в понедельник 6-го. Поэтому будет три выходных: с 4 по 6 ноября.

В ноябре всего 30 дней, из них в 2023-м — 21 рабочий, один сокращенный рабочий день, девять выходных и праздничных:

3 ноября (пятница) — сокращенный рабочий день.

4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября — праздничные и выходные дни.

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября — рабочие дни.

Производственный календарь на 2023 год при 5-дневной рабочей неделе

Иметь под рукой производственный календарь — хорошо, но еще нужно знать, как правильно использовать его в работе не только бухгалтера, но и кадровика. Например, в дни отпуска не входят праздничные дни, это надо учесть при составлении графика отпусков, приказов и при приеме заявлений от сотрудников. Подтянуть знания кадрового дела вы можете на «Клерке».

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