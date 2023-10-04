Релокантам, которые вернулись в РФ, предлагают давать жилье и материальное пособие

Чтобы победить дефицит IT-специалистов, обратным релокантам могут начать предоставлять пособие, жилье, работу и психологическую поддержку. Другой вариант – нанимать айтишников из ближнего зарубежья.

Специалисты ВНИИ труда предложили создать программу поддержки «обратных» релокантов, чтобы решить проблему дефицита IT-специалистов. Об этом пишут «Известия».

Айтишников, которые вернулись в РФ, собираются восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места. «Обратным» релокантам также предложили предоставлять временное жилье, материальное пособие и психологическую помощь.

Сейчас на рынке труда удовлетворен спрос на начинающих IT-специалистов, тогда как сотрудников с опытом работы от шести лет не хватает.

С января по август 2023 таких вакансий было опубликовано 120 тыс. Работодатели готовы платить от 150 тыс. в регионах и от 200 тыс. рублей в Москве.

В 2021 году показатель IT-специалистов в общей численности занятых составлял только 2,4%.

До 2022 года не было мер по удержанию и привлечению таких специалистов. Потом предоставили льготную ипотеку и отсрочку от армии. До конца 2024 года для IT-компаний установили нулевую ставку по налогу на прибыль и НДС, ввели пониженные тарифы страховых взносов.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов считает, что дефицит кадров все равно останется.

Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс., — сказал Максимов.

Он также добавил, что больше перспектив у привлечения зарубежных кадров. Например, из Казахстана, Молдавии, Узбекистана. У таких сотрудников не будет проблем с адаптацией и языковым барьером.