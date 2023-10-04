IT-компании

Релокантам, которые вернулись в РФ, предлагают давать жилье и материальное пособие

Чтобы победить дефицит IT-специалистов, обратным релокантам могут начать предоставлять пособие, жилье, работу и психологическую поддержку. Другой вариант – нанимать айтишников из ближнего зарубежья.
105

Специалисты ВНИИ труда предложили создать программу поддержки «обратных» релокантов, чтобы решить проблему дефицита IT-специалистов. Об этом пишут «Известия».

Айтишников, которые вернулись в РФ, собираются восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места. «Обратным» релокантам также предложили предоставлять временное жилье, материальное пособие и психологическую помощь.

Сейчас на рынке труда удовлетворен спрос на начинающих IT-специалистов, тогда как сотрудников с опытом работы от шести лет не хватает.

С января по август 2023 таких вакансий было опубликовано 120 тыс. Работодатели готовы платить от 150 тыс. в регионах и от 200 тыс. рублей в Москве.

В 2021 году показатель IT-специалистов в общей численности занятых составлял только 2,4%.

До 2022 года не было мер по удержанию и привлечению таких специалистов. Потом предоставили льготную ипотеку и отсрочку от армии. До конца 2024 года для IT-компаний установили нулевую ставку по налогу на прибыль и НДС, ввели пониженные тарифы страховых взносов.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов считает, что дефицит кадров все равно останется.

Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс., — сказал Максимов.

Он также добавил, что больше перспектив у привлечения зарубежных кадров. Например, из Казахстана, Молдавии, Узбекистана. У таких сотрудников не будет проблем с адаптацией и языковым барьером.

Комментарии

2
  • Логотип IriEro
    IriEro 42 минуты назад

    Ирина

    Всё правильно. В мышеловку всегда кладут приманку.

  • Логотип Reaver
    Reaver 40 минут назад

    А дадут повестку.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Управление персоналом

Финансовая грамотность и предпринимательское мышление: нужно ли прокачивать эти скилы у сотрудников

Насколько финансовая грамотность необходима персоналу? Что более рискованно — повышение самостоятельности сотрудников с вероятностью их дальнейшего ухода из компании или ограничение доступа к информации и возможностей карьерного роста?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
164
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
НК РФ

Налоговый ликбез. Разбор пункта 4 статьи 1 Налогового Кодекса. О чем там речь?

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

Налоговый ликбез. Разбор пункта 4 статьи 1 Налогового Кодекса. О чем там речь?
10

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с Клерк.Премиум Дробление бизнеса

Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика

Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.

Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
1
1 тыс.
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
НДС

Передача программного обеспечения в имущество дочерней фирмы-реализация в целях НДС

Если уставный капитал не изменяется, возможно освобождение от НДС.

11
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как отразить сотрудничество с самозанятым в бухгалтерских документах

Грамотное оформление документов и корректное отражение в учете услуг самозанятого защитят компанию от претензий со стороны налоговой инспекции. Расскажем, как бухгалтеру вести учет при сотрудничестве с плательщиком НПД и какие документы оформлять на каждом этапе.

Как отразить сотрудничество с самозанятым в бухгалтерских документах
38

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Как юристу продвигаться в ВКонтакте: 8 работающих способов

Создание и оформление личной страницы или сообщества в ВК — только первый этап продвижения. Далее необходимо регулярно создавать и выкладывать качественный контент, параллельно привлекая подписчиков. Ведь пока нет аудитории, продавать услуги некому. Какими способами можно набрать подписчиков во ВКонтакте? Рассказываю о бесплатных и платных вариантах.

Как юристу продвигаться в ВКонтакте: 8 работающих способов
24
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Типичные ошибки налогоплательщиков при замене контрагентов с целью ухода от претензий ФНС

Замена контрагентов без изменения хозяйственных операций свидетельствует о согласованности действий налогоплательщика и контрагента, о формальности их взаимоотношений, без реального осуществления заявленных операций.

21

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый день. Гражданин , имеющий статус ИП (на усн) хочет сдать свое парковочное место в жилом доме в аренду физлицу. Я так понимаю, ему нужно применять кассовый аппарат для проведения платежей? Кассо

    Сдача в аренду парковочного места

  • Если в компании ООО работают сотрудники до 30 лет ограниченно годные(освобожденные от службы по состоянию здоровья) и сотрудники которым уже больше 30 лет, и которых не могут призвать на службу. Нужно

    Воинский учет ограниченно годных
Логотип Алжанбек
Алжанбек
Маркетинг

3 немного странных, но рабочих способа проверить, продаёт ли ваш текст

Продолжаем рассказывать, как разработчику, менеджеру или дизайнеру привлечь внимание с помощью текста. Обойдёмся без очевидных советов и заумных слов — только простые советы и море примеров.

3 немного странных, но рабочих способа проверить, продаёт ли ваш текст
31
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Как работать со встроенной почтой в программе 1С:УНФ

Программа 1С:Управление нашей фирмой предоставляет возможность работать с электронными письмами непосредственно в информационной базе.

Как работать со встроенной почтой в программе 1С:УНФ
28
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Аудит

✅Экспресс-аудит вашей бухгалтерии. Кому он нужен?

Не каждый владелец бизнеса может проверить правильность ведения учета, корректность составления налоговых деклараций, расчеты по налогам, адекватность ответов на требования налоговой. И это нормально😊

41
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
ОФД

Отчетность и данные в налоговой от ОФД: как избежать расхождений

Приближается срок сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Важно, чтобы сведения в отчетах совпадали с той информацией, которую инспекция получает от ОФД. Расхождения в отчетах могут повлечь налоговую проверку. Расскажем, какие сервисы помогают автоматизировать сбор и сверку информации, избежать ошибок и уточнить отчетность перед сдачей.

Отчетность и данные в налоговой от ОФД: как избежать расхождений
208
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: ЯТЭК на размещении

Хотел какой-нибудь креативный заход придумать под пост, но ничего не вспомнилось кроме как «крут как якут». Так что смотрим на свежий выпуск Якутской топливно-энергетической компании и пытаемся понять, реально ли они сейчас круты с купоном от 15% или не такие уж якутские газовики и крутые.

Свежие облигации: ЯТЭК на размещении
35
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5491. Предпринимателям хотят вдвое снизить штрафы по КоАП

Депутаты предлагают оставить в покое предпринимателей и дать им спокойно вести бизнес.

83

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Обзор законопроектов

Инициативы Госдумы по пенсионным, военным, финансовым и другим вопросам. Обзор законопроектов

Законодательные инициативы, затрагивающие права граждан.

33
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

КПРФ внесла в Госдуму проект о ресторанном сборе на помощь участникам СВО

Рассматриваются перспективы введения в рамках эксперимента нового обязательного платежа — ресторанного сбора.

49
Бесплатно с Клерк.Премиум ПСН

Топ-5 типичных ошибок ИП на патенте

Патент для ИП обычно выгоднее других режимов, но его применение таит в себе много нюансов. Перечислим самые частые ошибки ИП на патенте и расскажем, как их избежать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
572
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🎉 Получите бухгалтерский iPhone 15 бесплатно

Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.

🎉 Получите бухгалтерский iPhone 15 бесплатно
17
11,3 тыс.

Как ввозить вещи в Россию и вывозить из страны, чтобы их не конфисковали

Путешественники из России сталкиваются с двойным тщательным контролем: как со стороны таможенников из нашей страны, так и инспекторов третьих государств из-за международных санкций. Объясняем, как правильно вывозить и ввозить лекарства, сколько килограммов пармезана не конфискуют на таможне и почему лучше самому декларировать дорогую технику и вещи, даже если они подпадают под допустимые пределы.

Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels
242
Обзоры для бухгалтера

За командировку с комфортом нужно брать НДФЛ, оплата за брак - молодоженам не дадут 10 000, ФНС ждет уведомлений по налогу на транспорт. 👰«Ночной бухгалтер» № 1535

Если работник пользуется бизнес-залом в аэропорту, то расходы на это придется обложить НДФЛ. Бухгалтеры шутят над любителями vip-услуг. Депутаты хотели выдавать молодоженам 10 тысяч, чтобы нерешительные уже поженились наконец, но Кабмин оказался против. Налоговики, конечно, сами считают транспортный налог, но уведомлений по авансам все таки ждут.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
450
Кассовые операции

Кассовая книга: как вести, хранить, образец

Все операции с наличными денежными средствами должны фиксироваться не только кассовыми ордерами, но в сводном документе – кассовой книге. В ней отражаются сведения о приходных и расходных операциях, а также общий оборот наличных денег в течение каждого рабочего дня. Кто должен вести кассовую книгу и как заполняется этот документ, читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
209
Мнения