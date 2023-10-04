70% семей ведут общий бюджет

Почти половина семей старается откладывать до 20% месячных доходов. В каждой четвертой паре общими финансами управляет мужчина.

Семь из десяти семей ведут общий бюджет, в 27% случаев за деньги отвечает мужчина, а 22% опрошенных распоряжаются финансами поровну. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие».

24% опрошенных вносят в общий бюджет только часть зарплаты, а остальные деньги тратят по своему усмотрению. Только в 6% семей каждый партнер распоряжается своим заработком отдельно.

Около половины семей (45%) откладывают от 10% до 20% месячных доходов.

24% участников опроса пытаются копить деньги, но у них не получается. Только 15% семей регулярно откладывают часть с каждой зарплаты, а 51% делает это по мере возможности.

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