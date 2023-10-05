Уведомления от налоговой на Госуслугах получили 1,9 млн человек

Население уже заплатило 1,1 млрд рублей начисленного налога на имущество. Почти 2 млн человек получили уведомления на портале Госуслуг, там же можно провести оплату.

В личном кабинете на едином портале Госуслуг уведомления для уплаты налогов на имущество получили 1,9 млн пользователей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сейчас физлица уже оплатили налог на имущество на сумму 1,1 млрд рублей.

С 1 июля ФНС и Минцифры запустили проект, которые позволяет получать и оплачивать налоговые уведомления через личный кабинет на портале Госуслуг. Статус зачисления можно отслеживать там же.

Чтобы получать такие сообщения, нужно направить в налоговый орган согласие на рассылку уведомлений через Госуслуги.

Через личный кабинет можно получить разъяснение по разным жизненным ситуациям, от которых зависят налоговые уведомления. Например, узнать о предоставлении налоговых льгот, вычетов, а также уточнить сведения.