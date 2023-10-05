Бизнес может обжаловать результаты профилактических визитов на портале Госуслуг

Раньше можно было подать жалобу только по учетному номеру проверки, а теперь достаточно ввести номер предписания или обязательного профилактического визита контрольных органов.

Правительство расширило возможности досудебного обжалования действий контрольных органов. Бизнес может обжаловать предписания, выданные в ходе обязательного профилактического визита, по номеру визита. Об этом сказано на сайте кабмина.

Раньше подать жалобу можно было только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия.

Теперь при обжаловании предписания, выданного, например, в ходе профилактического визита, от которого нельзя отказаться, можно указать учетный номер такого визита или номер предписания, — говорится в сообщении.

Кроме того, постановление правительства продлило ограничения на проверки и другие контрольные мероприятия в новых регионах до 2026 года.

Изначально мораторий действовал до 2024 года.