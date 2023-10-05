Иностранные компании выигрывают 90% споров в российских судах

74% дел связаны с возмещением вреда, который таможня причиняет компаниям. У организаций есть право на проверку заявленной им таможенной стоимости.

В первом полугодии 2023 года российские суды рассмотрели 10,6 тыс. дел с участием иностранных лиц или на 60% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Иностранные лица выиграли в суде 93% споров или 9,9 тыс. дел.

Верховный суд уделяет особое внимание защите прав и законных интересов бизнеса в сфере публично-правовых отношений, которые связаны с трансграничным оборотом товаров и услуг.

В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 52% требований иностранных лиц об оспаривании действий, бездействия и решений таможенных органов и должностных лиц, и 74% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами, — сказал Вячеслав Лебедев.

Верховный суд считает, что компании должны иметь возможность устранить сомнения в достоверности заявленной им таможенной стоимости.

Эту позицию учитывают российские суды при вынесении решений.