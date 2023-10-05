Верховный суд: продавец не может изменить цену товара из-за сбоя в системе

Продавец не может в одностороннем порядке отказаться от сделки, если покупатель уже оплатил товары. Аргументы о сбое в системе и поломках на сайте магазина не сработают.

После заключения договора купли-продажи продавец не может поменять цену товара, ссылаясь на сбой в системе. Об этом пишет «РАПСИ» со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Продавец не имеет права в одностороннем порядке изменять объявленную покупателю цену.

Суды не должны принимать аргументы о техническом сбое в системе магазина или интернет-сайта, если покупка была совершена онлайн.

Верховный суд РФ констатировал, что законодательные положения о праве исполнителя в одностороннем порядке отказаться от договора оказания услуг не распространяются на договоры с участием граждан-потребителей, — сказал Вячеслав Лебедев.

Летом 2023 года покупателю удалось купить люксовые вещи в ЦУМе по низкой цене, поскольку в системе произошел сбой. После того как оплата прошла, магазин в одностороннем порядке отказался от сделки и вернул покупателю деньги.

Мужчина обратился в суд, но все инстанции поддерживали продавца. Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону истца и направил дело на новое рассмотрение.