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16 иностранных компаний начали бизнес в России в 2023 году

На российский рынок вышло рекордное с 2019 года количество зарубежных брендов по производству одежды, обуви и товаров для дома.
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С января по сентябрь 2023 года на российский рынок вышли 16 иностранных брендов, 9 из которых представляют Турцию. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

На рынок также пришли иностранные бренды из Австралии, Киргизии, Южной Кореи, Эстонии и Белоруссии. В основном эти компании занимаются производством одежды, обуви и выпускают товары для дома.

В 2020 году бизнес в России начали 13 иностранных организаций, в 2021 году — 15, а в 2022 — всего 11.

В последний раз больше 16 компаний начали работать в РФ в 2019 году, когда на рынке появилось 26 брендов.

Рекордным за последнее десятилетие стал 2014 год. Тогда в Россию пришли 68 иностранных производителей.

С марта 2022 года об уходе из РФ заявили 23 иностранные компании, еще 34 организации провели ребрендинг с передачей своего российского бизнеса другим участникам рынка.

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