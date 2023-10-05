Перерасчет налога по ПСН из-за смены адреса должны сделать по заявлению произвольной формы

Если ИП оформил патент на розницу в магазине №1, но потом договор аренды на это помещение был расторгнут, налоговики должны пересчитать стоимость патента. И заявления установленной формы для этого нет. Можно писать в произвольной форме.

Жалобу ИП, которому отказали в таком пересчете, рассмотрела ФНС (решение от 10.02.2023 № КЧ-3-9/1960@).

Обзор решений по жалобам – в письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@.

ИП 15.09.2023 перевел магазин на новый адрес, оформил новый патент.

Старый патент на магазин № 1 был с 01.07.2022 по 30.09.2022.

Новый патент на магазин № 2 – с 15.09.2022.

ИП написал заявление на изменения срока действия патента № 1 с 30.09.2022 на 15.09.2022 и перерасчета налога по ПСН. Заявление было свободной формы.

Но ИФНС хотела получить заявление по форме № 26.5-4 о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН.

Однако никакого прекращения деятельности не происходит. Просто меняется адрес. Поэтому заявление можно написать в свободной форме, указала ФНС. Стоимость патента должны пересчитать.