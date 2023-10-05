Перерасчет налога по ПСН из-за смены адреса должны сделать по заявлению произвольной формы

Жалобу ИП, которому отказали в таком пересчете, рассмотрела ФНС (решение от 10.02.2023 № КЧ-3-9/1960@).
Обзор решений по жалобам – в письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@.
ИП 15.09.2023 перевел магазин на новый адрес, оформил новый патент.
Старый патент на магазин № 1 был с 01.07.2022 по 30.09.2022.
Новый патент на магазин № 2 – с 15.09.2022.
ИП написал заявление на изменения срока действия патента № 1 с 30.09.2022 на 15.09.2022 и перерасчета налога по ПСН. Заявление было свободной формы.
Но ИФНС хотела получить заявление по форме № 26.5-4 о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН.
Однако никакого прекращения деятельности не происходит. Просто меняется адрес. Поэтому заявление можно написать в свободной форме, указала ФНС. Стоимость патента должны пересчитать.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Для ИП хотят ввести возможность сдать уточненное заявление на патент в связи с изменением физпоказателей. Такая норма заложена в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы.
Сейчас порядок уточнения физпоказателей в НК РФ не описан.
В письме № 03-11-11/28178 от 05.04.2022 ФНС сообщает, что за 10 дней до даты начала деятельности с изменением адреса надо сдать заявление на новый патент и заявление в свободной форме на перерасчет налога по старому патенту.
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