При проверке НДС к возмещению налоговики могут требовать счета-фактуры из книги продаж

Не только книга покупок, но и книга продаж может заинтересовать налоговиков в входе камеральной проверки декларации по НДС с налогом к возмещению.

Компания, у которой затребовали исходящие счета-фактуры, возмутилась и подала жалобу в ФНС. Но тщетно.

Все законно, говорится в решении от 17.05.2023 № БВ-4-9/6163@.

Обзор решений по жалобам – в письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@.

Компания посчитала, что истребуемые счета-фактуры из книги продаж не относятся к документам, подтверждающим правомерность применения налоговых вычетов.

Перечень документов, которые налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика для подтверждения правомерности применения вычетов по НДС не является закрытым. Налоговики могут требовать любые документы, указала ФНС.

В данном случае счета-фактуры из книги продаж истребовали, чтобы убедиться, что приобретенный товар затем использовался в облагаемых операциях.

Разобраться в нюансах вычетов по НДС поможет курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

На практических примерах научитесь работать с НДС в любых ситуациях. Поможем разобраться с:

новыми правилами по НДС.

заполнением деклараций.

Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Купить курс