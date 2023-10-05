При проверке НДС к возмещению налоговики могут требовать счета-фактуры из книги продаж

Компания, у которой затребовали исходящие счета-фактуры, возмутилась и подала жалобу в ФНС. Но тщетно.
Все законно, говорится в решении от 17.05.2023 № БВ-4-9/6163@.
Обзор решений по жалобам – в письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@.
Компания посчитала, что истребуемые счета-фактуры из книги продаж не относятся к документам, подтверждающим правомерность применения налоговых вычетов.
Перечень документов, которые налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика для подтверждения правомерности применения вычетов по НДС не является закрытым. Налоговики могут требовать любые документы, указала ФНС.
В данном случае счета-фактуры из книги продаж истребовали, чтобы убедиться, что приобретенный товар затем использовался в облагаемых операциях.
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