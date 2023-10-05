⏰ Налоговики хотят побыстрее получить от бизнеса уведомления на имущественные налоги

Срок сдачи уведомления по ЕНП на имущественные налоги за 3 квартал – 25 октября. Но уже в сентябре налоговики начали бить тревогу по поводу того, что бизнес все еще не сдал это уведомление.

Письмо с сообщением о несдаче уведомления получают, в частности, московские компании.

То есть, налоговики уже за месяц до установленного срока с нетерпением ждут это уведомление и волнуются, что его нет.

А ваша налоговая инспекция не торопит вас со сдачей уведомлений?

Кстати, ФНС сообщает, что отправить уведомление по ЕНП на имущественные налоги можно загодя – за полгода (и даже больше) до наступления срока уплаты налога.

Если вы знаете, что у вас налог по имуществу не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам уплаты.

В новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП вшита проверка на сопоставление даты сдачи и периода. Нельзя сдать уведомление за период, который еще не начался. Но эта проверка не касается имущественных налогов.