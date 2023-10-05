⏰ Налоговики хотят побыстрее получить от бизнеса уведомления на имущественные налоги

Письмо с сообщением о несдаче уведомления получают, в частности, московские компании.
То есть, налоговики уже за месяц до установленного срока с нетерпением ждут это уведомление и волнуются, что его нет.
А ваша налоговая инспекция не торопит вас со сдачей уведомлений?
Кстати, ФНС сообщает, что отправить уведомление по ЕНП на имущественные налоги можно загодя – за полгода (и даже больше) до наступления срока уплаты налога.
Если вы знаете, что у вас налог по имуществу не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам уплаты.
В новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП вшита проверка на сопоставление даты сдачи и периода. Нельзя сдать уведомление за период, который еще не начался. Но эта проверка не касается имущественных налогов.
Комментарии2
Главный бухгалтер
а почему налоговая не волнуется, когда полгода ни на какие запросы о состоянии расчётов НИЧЕГО не отвечала ?
Судя по текстам последних писем/уведомлений/требований в налоговых инспекциях искусственный интеллект с его централизованными алгоритмами окончательно вытеснил человеческий... А сотрудники налоговых органов бояться с ним спорить, поэтому ничего не редактируют и рассылают всем как получилось