Роспотребнадзор предложил вернуть проверки бизнеса в случае жалоб

Такой критерий риска Роспотребнадзор предлагает проработать Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

Отмечается, что с 2013 по 2022 г. служба выявила более 56 000 нарушений, из них 15 100 — в розничной торговле, а 9500 — в финансовых услугах.

Практически каждый второй договор, который проанализировала служба, содержал условия, ущемляющие права потребителей. В частности, компании учитывали в них платные услуги без согласия потребителя, прописывали возможность для бизнеса в одностороннем порядке отказаться и расторгнуть соглашения.

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