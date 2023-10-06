📺 Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой. 19 октября в 15:00 мск

Требования законодательства по кадровому и воинскому учету постоянно меняются. В связи с этим меняются настройки и работа в 1С. Как за всем этим уследить, как быть профессионалом, как построить карьеру, поговорим с экспертом по кадрам и воинскому учету.
Об этом в прямом эфире расскажет спикер Клерк.Конференции в Москве и Краснодаре, известный консультант Елена Пономарева.
На встрече обсудим:
Изменения в законодательстве и как за ними уследить
Трудности в работе кадровика: как вырасти из штатного кадровика в консультанта.
Как быть профессионалом в любой ситуации.
Самые актуальные вопросы в трудовом законодательстве.
Что происходит в воинском учете.
Какие ошибки допускают организации в кадровом учете.
Чем грозит несоблюдение воинского учета.
А также поболтаем про боли в работе кадровика, зададим вопросы Елене, как она стала одним из ведущих экспертов страны по кадровым вопросам.
Ждем Вас на прямом эфире 19 октября в 15:00 мск!
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