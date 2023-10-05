Чаще всего клиенты страхуют автомобили, недвижимости и свою жизнь

За два года на 5% выросло число тех, кто пользуется страховыми продуктами. Большинство клиентов оформляют страховки на жилье, автомобили и страхуют свою жизнь перед поездкой за границу.

В 2023 году 45% россиян стали пользоваться страховыми продуктами. Для сравнения в 2021 году страховки оформляли только 40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler&Co.

Чтобы избежать финансовых потерь 72% населения приобретают страховой полис. Каждый десятый оформляет страховку во время путешествий.

Страхование автомобилей выбирает 41% участников опроса, а недвижимость защищают 19%.

В 2021 году авто и жилье страховали 52%, а в 2023 году этим видом страхования стали пользоваться уже 60% населения.

55% россиян не пользуются страховыми продуктами вовсе. Из них 48% признались, что не хотят тратить деньги и не видят смысла в услугах страховщиков.

3% опасаются, что если оформить страховку, то обязательно что-нибудь случится. А вот 1% совсем не переживает о своем имуществе: ничего плохого точно не произойдет.

В сентябре страховщики увеличили гарантированную доходность по продуктам накопительного и инвестиционного страхования жизни примерно до 11-12% годовых. На это повлиял рост ключевой ставки ЦБ.