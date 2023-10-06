🔢 Что хотят изменить в бухучете: обзор планов Минфина
Минфин наметил план развития системы бухгалтерского учета на перспективу. Четыре меры касаются ведения бухучета и составления бухотчетности.
Они прописаны в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.
Всего в документе озвучены 4 меры.
Смотрите их в нашей таблице.
Мера
Что хотят сделать
Расширение сферы применения упрощенного учета
Совершенствование практики ведения бухучета
Установят правила признания внешних документов первичкой
Определят порядок разработки электронных форматов документов бухучета
Уточнят нормы об инвентаризации активов и обязательств
Определят понятия профессионального суждения и его роли в разработке учетной политики компании
Включат аудиторов в число лиц, имеющих право оказывать услуги аутсорсинга ведения бухучета
Совершенствование практики бухотчетности
Изменят порядок составления бухотчетности при преобразовании организаций
Предоставят организациям, составляющим консолидированную финансовую отчетность, права использовать единые способы ведения учета как для отчетности юрлица, так и для консолидированной отчетности
Уточнят сферы обязательного составления консолидированной финансовой отчетности, обеспечивающей баланс интересов пользователей и затрат составителей
Улучшение регулирования бухучета
Введут обязательный отложенный (не менее года после принятия) порядок вступления в силу стандартов бухучета
Примут регулирующий документ о концептуальных основах бухучета в качестве ориентира для разработчиков стандартов
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