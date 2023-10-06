Бухгалтерский учет

🔢 Что хотят изменить в бухучете: обзор планов Минфина

Минфин наметил план развития системы бухгалтерского учета на перспективу. Четыре меры касаются ведения бухучета и составления бухотчетности.
72

Они прописаны в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Всего в документе озвучены 4 меры.

Смотрите их в нашей таблице.

Мера

Что хотят сделать

Расширение сферы применения упрощенного учета

  • Все НКО получат право вести упрощенный бухучет. Об этом мы рассказывали здесь.

Совершенствование практики ведения бухучета

  • Установят правила признания внешних документов первичкой

  • Определят порядок разработки электронных форматов документов бухучета

  • Уточнят нормы об инвентаризации активов и обязательств

  • Определят понятия профессионального суждения и его роли в разработке учетной политики компании

  • Включат аудиторов в число лиц, имеющих право оказывать услуги аутсорсинга ведения бухучета

Совершенствование практики бухотчетности

  • Изменят порядок составления бухотчетности при преобразовании организаций

  • Предоставят организациям, составляющим консолидированную финансовую отчетность, права использовать единые способы ведения учета как для отчетности юрлица, так и для консолидированной отчетности

  • Уточнят сферы обязательного составления консолидированной финансовой отчетности, обеспечивающей баланс интересов пользователей и затрат составителей

Улучшение регулирования бухучета

  • Введут обязательный отложенный (не менее года после принятия) порядок вступления в силу стандартов бухучета

  • Примут регулирующий документ о концептуальных основах бухучета в качестве ориентира для разработчиков стандартов

Научиться правильно вести бухучет можно на онлайн-курсе «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».

После обучения вы:

  • переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.

  • сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

  • получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».

Сейчас стоимость курса снижена на 56% – с 11 499 до 4 990 руб.

Купить курс

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ToT
    ToT

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

    Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
    2
    19
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?

    Сейчас одного только «хочу» пациента недостаточно, чтобы удалить нёбные миндалины. Операция проводится при наличии строгих показаний. Про операцию пользователям «Клерк» рассказывает оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина.

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?
    30

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Ведение бизнеса

    Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен

    По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозят очень большие штрафы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    198
    Логотип ifilatova
    ifilatova
    Самозанятые

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?

    По данным ФНС за 2022 год, число самозанятых увеличилось в 1,7 раза. Сейчас с фрилансерами работают 56% компаний.

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?
    33
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Супруги смогут запрещать друг другу распоряжаться общим недвижимым имуществом

    Предлагается установить ограничения по распоряжению общим имуществом супругов.

    27

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Охрана труда

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)

    С 1 сентября 2023 года действуют новые правила и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом до конца 2024 года установлен переходный период, когда можно применять прежние нормы (при определенных условиях). В статье расскажем о том, что относится к СИЗ, о применяемых правилах и нормах их выдачи, о том, как правильно подобрать СИЗ для работника

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)
    50
    Логотип Росстип
    Росстип
    Маркетинг

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты

    В наши дни цифровой маркетинг представляет собой не просто инструмент, а настоящий мир возможностей. Почему же он так динамичен? Это связано со стремительным развитием интернета и современных технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам необходимо не только следить за новинками, но и активно внедрять их.

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты
    17

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сейчас в ЛК Сальдо 98 691,46 , предстоящие платежи 63 583,12 ₽ , Зарезервировано 63 583,12 ₽. Что значит зарезервировано, можно отправить заявление на отмену, для

      Енс енп

    • Организацию “А” на УСН Д-Р, получила предоплату за регистрацию товарного знака, но своими силами не справилась, и оплатила за услугу другой организации “Б” назначение платежа “оплата за регистрацию то

      Учет расходов при УСН
    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

    Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
    35
    Основные средства

    Учет электромобиля в ООО

    Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    36
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Документы воинского учета в организации: какие нужны

    В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

    Документы воинского учета в организации: какие нужны
    18
    2,8 тыс.
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи

    Пятничное задание внутри. Напрягаем мозги и решаем задачи.

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи
    1
    46
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор

    Даже в скучных налогах есть место для неожиданных открытий и захватывающих историй. Собрали для вас пятничную подборку интересных фактов и историй, которые можно просмотреть за чашечкой чая в обеденный перерыв.

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор
    3
    74
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Зарплата

    Дивиденды, выплачиваемые учредителям, были переквалифицированы в заработную плату. В каких случаях налоговики признают дивиденды зарплатой?!

    Директору и главному инженеру общества, также являющихся учредителями данного общества, выплачивались дивиденды, что выявили налоговики?

    53

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Валютный контроль

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

    Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
    49
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем считать нормативную или плановую себестоимость продукта, и чем эти виды себестоимости отличаются друг от друга. А они сильно отличаются.

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете
    92
    Логотип Астрал
    Астрал
    IT-компании

    ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений

    ГК «Астрал» вошла в ТОП-10 крупнейших компаний-поставщиков SaaS-решений по рейтингу CNews Analytics.

    ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений
    50
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета

    Одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса стала гибкость бюджета. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про безбюджетное управление компанией (Beyond Budgeting), делимся особенностями философии и делаем выводы о пользе подхода.

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета
    36
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

    С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    212
    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять

    Гособоронзаказ с каждым годом набирает все большие обороты. Сейчас исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) может стать любой участник рынка — от производителей мяса до поставщиков компьютерных деталей.

    РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять
    211
    Логотип Primo RPA
    Primo RPA
    Интервью

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица

    Комплексная роботизация бухгалтерии — вопрос ближайшего будущего, но уже сейчас крупные российские компании активно внедряют роботов в свои бизнес-процессы.

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица
    1
    200
    Мнения