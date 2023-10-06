❗ Изменились реквизиты для уплаты взносов на травматизм в Москве и Подмосковье

Московским работодателям при перечислении взносов в СФР надо указывать новые реквизиты фонда – КПП и ОКТМО.

Дело в том, что с 02.10.2023 изменился юридический адрес, КПП и ОКТМО отделения СФР по г. Москве и Московской области.

СФР просит учитывать эти изменения и своевременно внести в реквизиты платежных документов соответствующие поправки.

Новые реквизиты ОСФР по г. Москве и Московской области: КПП – 770801001;

ОКТМО – 45378000.

Юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.

Реквизиты для платежки на взносы:

Было Стало ИНН 7703363868 КПП 772501001 770801001 ОКТМО 45915000 45378000 Номер счета получателя 03100643000000017300 НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя: 40102810545370000003 Банк ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988.

Что касается ОКТМО, то, как правило, в этом поле указывают ОКТМО компании, а не СФР. По крайней мере, такие рекомендации давало отделение СФР по Санкт-Петербургу.