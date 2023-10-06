❗ Изменились реквизиты для уплаты взносов на травматизм в Москве и Подмосковье

Дело в том, что с 02.10.2023 изменился юридический адрес, КПП и ОКТМО отделения СФР по г. Москве и Московской области.
СФР просит учитывать эти изменения и своевременно внести в реквизиты платежных документов соответствующие поправки.
Новые реквизиты ОСФР по г. Москве и Московской области:
КПП – 770801001;
ОКТМО – 45378000.
Юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.
Реквизиты для платежки на взносы:
Было
Стало
ИНН
7703363868
КПП
772501001
770801001
ОКТМО
45915000
45378000
Номер счета получателя
03100643000000017300
НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя:
40102810545370000003
Банк
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
БИК
004525988.
Что касается ОКТМО, то, как правило, в этом поле указывают ОКТМО компании, а не СФР. По крайней мере, такие рекомендации давало отделение СФР по Санкт-Петербургу.
Комментарии3
Главный бухгалтер
А что будет, если уже заплатили по старым реквизитам?
с вероятностью 99% ничего не будет. ИНН правильный. А КПП особой роли не играет. А ОКТМО вообще все свой ставят
Главный бухгалтер
Этот комментарий удален.
ВикторияГлавный бухгалтер
О, спасибо!