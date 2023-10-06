Взносы на травматизм

❗ Изменились реквизиты для уплаты взносов на травматизм в Москве и Подмосковье

Московским работодателям при перечислении взносов в СФР надо указывать новые реквизиты фонда – КПП и ОКТМО.
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Дело в том, что с 02.10.2023 изменился юридический адрес, КПП и ОКТМО отделения СФР по г. Москве и Московской области.

СФР просит учитывать эти изменения и своевременно внести в реквизиты платежных документов соответствующие поправки.

Новые реквизиты ОСФР по г. Москве и Московской области:

  • КПП – 770801001;

  • ОКТМО – 45378000.

  • Юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.

Реквизиты для платежки на взносы:

Было

Стало

ИНН

7703363868

КПП

772501001

770801001

ОКТМО

45915000

45378000

Номер счета получателя

03100643000000017300

НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя:

40102810545370000003

Банк

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

БИК

004525988.

Что касается ОКТМО, то, как правило, в этом поле указывают ОКТМО компании, а не СФР. По крайней мере, такие рекомендации давало отделение СФР по Санкт-Петербургу.

Комментарии

3
  • Логотип Манька-облигация
    Манька-облигация 33 минуты назад

    Главный бухгалтер

    А что будет, если уже заплатили по старым реквизитам?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      7 минут назад

      А что будет, если уже заплатили по старым реквизитам?

      с вероятностью 99% ничего не будет. ИНН правильный. А КПП особой роли не играет. А ОКТМО вообще все свой ставят

  • Логотип accounting@kcspm.ru
    accounting@kcspm.ru 32 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Этот комментарий удален.

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 22 минуты назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    О, спасибо!

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