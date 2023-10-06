На маркетплейсах до 31% выросли продажи нелегальной электроники Apple и Samsung

Торговые интернет-площадки с 1 марта несут ответственность за торговлю контрафактом. Доля нелегальной электроники известных брендов выросла с 12 до 31%.

Онлайн-площадки стали в два раза чаще размещать карточки товаров с контрафактной электроникой известных брендов, в том числе Apple и Samsung. Об это пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

Доля нелегальной продукции увеличилась с 12% до 31%.

Депутат напомнил, что с 1 марта 2023 года маркетплейсы несут ответственность за торговлю контрафактными товарами легкой промышленности.

ННЦК начал осуществлять мониторинг за рынком табачной продукции в сентябре 2020 года, и сейчас отслеживает ситуацию по 7 товарным группам. Такой подход позволяет не только очистить рынок и отследить контрафакт, но и избавить рынок от опасных продуктов, например, фармацевтической отрасли, — сказал Владимир Гутенев.

Недавно мы писали, что с августа 2022 года по февраль 2023 года маркетплейсы подтвердили 24 тыс. нарушений. За торговлю контрафактом у селлеров заблокировали карточки товаров.