Узбекистан потребовал от Yandex Go стать налоговым резидентом страны, иначе сервис заблокируют

До декабря агрегатор такси Yandex Go должен зарегистрироваться в качестве налогового резидента Узбекистана. Если этого не произойдет, то цифровую платформу заблокируют, а 80 тыс. водителей не смогут принимать заказы.

Налоговый комитет Узбекистан требует от сервиса такси Yandex Go стать резидентом страны. Если агрегатор не зарегистрируется до декабря 2023 года, то его заблокируют. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования: пройти регистрацию в качестве налогового резидента Республики Узбекистан для осуществления деятельности и платить установленные налоги; обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек, — говорится в сообщении налогового комитета.

Сервисом такси Yandex Go в Узбекистане управляет компания Ridetech International B.V., которая зарегистрирована в Нидерландах.

Агрегатор Yandex Go начал работать в Узбекистане с апреля 2018 года. К сервису подключено больше 80 тыс. водителей.