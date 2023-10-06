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🔥С «Клерком» найти работу еще проще! Собрали для вас топ самых крутых вакансий дня

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Каких специалистов ищут сегодня:

  • Бухгалтер Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полный день

  • Бухгалтер Зарплата от 40000 до 50000 ₽, Москва, Полный день

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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Банкротство

    Заинтересованные лица в налоговых спорах: еще и конкурсные кредиторы?

    Рассмотрим дело по заявлению конкурсного кредитора общества-должника об обжаловании решения инспекции по итогам выездной налоговой проверки данного общества.

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    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО в кадровом учете

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи

    Законодательство не требует обязательного перехода на электронный кадровый документооборот. Но цифровизация процессов ускорит решение кадровых задач. Как прогнозируют эксперты, электронный документооборот в кадровом деле в 2024 году увеличится в 8-10 раз. Расскажем, как организовать переход на КЭДО и как к нему подготовиться.

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи
    14

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Клерк.Премиум Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    20
    Обзоры для бухгалтера

    На взносы 1% можно уменьшить УСН в 2023-2024 году, новые реквизиты по травматизму в Москве, 1,5 млн за iPhone 15. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1537

    ИП сам выбирает, когда уменьшать единый на УСН на взносы 1% – в этом или следующем году, или разбить их на два года. Изменились реквизиты для оплаты взносов по травматизму для москвичей, будьте внимательны при платежах! Бухгалтер купила сразу 30 подписок Клерк.Премиум в надежде выиграть iPhone, откуда у нее столько денег?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Логотип Este
    Este
    Общество

    С вами снова я, пятничный бух! Осеннее настроение

    Ура, пятница! Стихи для клерков.

    С вами снова я, пятничный бух! Осеннее настроение
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    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
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    Ведение бизнеса

    Как получать доходы в валюте за контент, созданный на русском языке?

    Цифровые продукты, блоги и платные подписки — способы монетизации знаний и умений, неограниченные пространством. Автор может создавать контент, перемещаясь по планете, продавать его пользователям в других странах и получать доход без привязки к месту жительства, тем более что вывод средств в рублях и мировых валютах — больше не проблема.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Воинский учет

    Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать

    Вести воинский учет и сдавать отчетность в военкоматы должны все организации. Игнорирование этой обязанности может привести к штрафам. Так, если не сообщить сотруднику о повестке, могут оштрафовать до 400 000 рублей. В этой статье мы подробно рассказали, какие сведения и в какой срок нужно подавать в военкомат, чтобы не нарушить закон.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли какой-то регламент по постановке на учет для получения международного штрихкода на товар? ИП хочет закодировать свою продукцию для выхода на международный р

      Международный штрих-код

    • Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сейчас в ЛК Сальдо 98 691,46 , предстоящие платежи 63 583,12 ₽ , Зарезервировано 63 583,12 ₽. Что значит зарезервировано, можно отправить заявление на отмену, для

      Енс енп

    Разбираем новые правила воинского учета. Большой дайджест Разборов

    А у вас уже шевелятся волосы от слов «воинский учет»? Знаем, что бухгалтеры стоят в очереди, чтобы получить хоть какие-то разъяснения. Наша редакция подготовила для вас разборы на эту и не только тему! Читайте, слушайте и вникайте. Уверены, что вы со всем разберетесь. 

    Иллюстрация: freepik/freepik
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    Вебинары для бухгалтеров

    Все тайны МЧД, эволюция в госзакупках, дробление бизнеса и новости ЭДО. Обзор мероприятий с 9 по 13 октября

    Подготовили обзор важных вебинаров для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    34
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как написать хороший текст для лендинга: 9 практических советов

    Чтобы страница продукта приносила больше заявок и продаж, её нужно правильно спроектировать. В статье на примерах рассказываю, как сделать лендинг, который не закроют в начале, а дочитают до конца и оставят контакты.

    Как написать хороший текст для лендинга: 9 практических советов
    26
    Логотип Владимир Данилевский
    Владимир Данилевский
    Личный бренд

    Как включить в наименование компании слово «Россия» или производные от него

    Включать в фирменное наименование юридического лица слов «Российская Федерация» или «Россия» можно только с разрешения Минюста. А что нужно еще?

    19
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
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    Логотип Клерк
    Клерк
    Зарплата

    Зарплата за два месяца вперед – можно или нет, кто определяет статус физлица, применение пониженного тарифа взносов. Топ-3 разъяснений для бухгалтера по зарплате

    Бухгалтеру по зарплате важно отслеживать законодательные изменения и разъяснения контролирующих ведомств. Подготовили обзор, чтобы вы ничего не пропустили.

    Зарплата за два месяца вперед – можно или нет, кто определяет статус физлица, применение пониженного тарифа взносов. Топ-3 разъяснений для бухгалтера по зарплате
    59
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Валютный контроль

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

    Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
    106

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
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    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Тренды рынка облачных услуг в 2023 году

    Облачные сервисы стали важной частью бизнес-процессов, предоставляя предприятиям возможность эффективно управлять данными и приложениями.

    Тренды рынка облачных услуг в 2023 году
    25
    ЭДО

    Как оформить электронный путевой лист

    Электронный путевой лист 2023 — нововведение, действующее с марта 2023 года. Кто должен оформить путевку в электронном формате? Является ли данная обязанность бесспорной? Какой формат применяется для путевого листа в электронном виде? Разбираем новации при создании электронного путевого листа (ЭПЛ) в нашем обзоре.

    Как оформить электронный путевой лист
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    Как настроить графики работы и учет рабочего времени в конфигурации  «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 3.1

    С каждым годом компании предлагают сотрудникам все более гибкие условия труда. Многообразие графиков требует от кадровых служб особого внимания, ведь правильно заполненный график работы сотрудников — залог корректного расчета их заработной платы.

    Иллюстрация: freepik/freepik
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    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Домашние животные: вдохновение и разнообразие в мире бухгалтерии

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры и любители мирных уютных вечеров! Давайте рассмотрим, почему владение домашними питомцами может быть не только увлекательным, но и полезным для всех нас, особенно для тех, кто работает в мире цифр и балансов.

    Домашние животные: вдохновение и разнообразие в мире бухгалтерии
    42
    УСН

    Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию

    Минфин изменил свою позицию о вычете НДС при переходе с УСН на общую систему. Это следует из письма от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Логотип ToT
    ToT

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

    Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
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    419
    Логотип svetkan
    svetkan
    Авторское право

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

    На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.

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