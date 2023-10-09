В России выросло число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Несмотря на санкции и рост цен, по итогам прошлого года в России почти на четверть (22%) выросло число люксовых автомобилей дороже 10 млн руб.

Число люксовых автомобилей в России в 2022 году выросло на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе данных ФНС, пишут «Ведомости».

По данным аналитиков, в прошлом году выросли и налоговые начисления на эти машины в ФНС, причем прирост налоговых средств оказался сильнее по сравнению с приростом самого автопарка. По итогам 2022 г. в ФНС поступило 3,34 млрд руб., что на 31% больше к 2021 г. В среднем каждый владелец люксового автомобиля платил по 169 000 руб.

Лидером среди регионов по числу автомобилей стоимостью выше 10 млн руб. является Москва — 8200 автомобилей. На втором месте Санкт-Петербург — 2000 машин, на третьем месте Московская область — 1600 автомобилей.

Напомним, для автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей применяют коэффициент 3 при расчете транспортного налога.

В перечень дорогостоящих автомобилей на 2023 год входят 449 моделей.