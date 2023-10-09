Процессоры из Китая официально могут входить в состав российской техники

Компания «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных (СХД), серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора фирмы Сергея Овчинникова.
«Норси-Транс» уже закупила около 100 китайских процессоров. На них планируют производить отечественные СХД, персональные компьютеры и ноутбуки.
Техника будет включена в реестр российской электроники Минпромторга, ее поставят государственным и корпоративным заказчикам.
Чипы Loongson 5000-й серии сравнимы по производительности с Intel Core i5 десятого поколения.
Помимо «Норси-Транса» закупкой китайских процессоров с архитектурой LoongArch будет заниматься компания «Промобит». Она создает вычислительную технику под брендом Bitblaze.
В 2022 году Китай запретил поставки процессоров LoongArch, поскольку на них работает военно-промышленный комплекс страны. Поставки возобновились в марте 2023 года, после того как США стали вносить китайские компании в санкционные списки.
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