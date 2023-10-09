Процессоры из Китая официально могут входить в состав российской техники

Отечественные компьютеры, ноутбуки и серверы будут создавать на базе китайских процессоров Loongson. Технику включат в реестр Минпромторга и начнут поставлять корпоративным и государственным заказчикам.

Компания «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных (СХД), серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора фирмы Сергея Овчинникова.

«Норси-Транс» уже закупила около 100 китайских процессоров. На них планируют производить отечественные СХД, персональные компьютеры и ноутбуки.

Техника будет включена в реестр российской электроники Минпромторга, ее поставят государственным и корпоративным заказчикам.

Чипы Loongson 5000-й серии сравнимы по производительности с Intel Core i5 десятого поколения.

Помимо «Норси-Транса» закупкой китайских процессоров с архитектурой LoongArch будет заниматься компания «Промобит». Она создает вычислительную технику под брендом Bitblaze.

В 2022 году Китай запретил поставки процессоров LoongArch, поскольку на них работает военно-промышленный комплекс страны. Поставки возобновились в марте 2023 года, после того как США стали вносить китайские компании в санкционные списки.