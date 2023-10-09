Госдума может запретить мигрантам работать в такси, в школах и больницах

В Госдуму внесли законопроект, который запретит иностранцам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах, в такси и в грузоперевозках.
Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке.
Кроме запрета на работу мигрантов в социально чувствительных сферах, депутаты от «Справедливой России» планируют ограничить допустимую долю иностранцев в организации. Не более 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.
Комментарии1
В. Колодочкина
Мигранты в такси возят за любые деньги, которые им рисует программа, а граждане РФ выбирают, кого повезут, а кого нет. В госучреждениях мигранты как правило (в большей массе) уборщики, грузчики, дворники и т.п. Ой сколько освободится рабочих мест, на которые очередь выстраивается...