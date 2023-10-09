Госдума может запретить мигрантам работать в такси, в школах и больницах

Иностранцам хотят ограничить доступ к трудоустройству в социально чувствительных сферах занятости. В других организациях мигранты могут работать, но их доля не должна превышать 5% от общего числа персонала.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит иностранцам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах, в такси и в грузоперевозках.

Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке.

Кроме запрета на работу мигрантов в социально чувствительных сферах, депутаты от «Справедливой России» планируют ограничить допустимую долю иностранцев в организации. Не более 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.