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Госдума может запретить мигрантам работать в такси, в школах и больницах

Иностранцам хотят ограничить доступ к трудоустройству в социально чувствительных сферах занятости. В других организациях мигранты могут работать, но их доля не должна превышать 5% от общего числа персонала.
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В Госдуму внесли законопроект, который запретит иностранцам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах, в такси и в грузоперевозках.

Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке.

Кроме запрета на работу мигрантов в социально чувствительных сферах, депутаты от «Справедливой России» планируют ограничить допустимую долю иностранцев в организации. Не более 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.

Комментарии

1
  • Логотип Veranda1
    Veranda1 1 час назад

    В. Колодочкина

    Мигранты в такси возят за любые деньги, которые им рисует программа, а граждане РФ выбирают, кого повезут, а кого нет. В госучреждениях мигранты как правило (в большей массе) уборщики, грузчики, дворники и т.п. Ой сколько освободится рабочих мест, на которые очередь выстраивается...

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