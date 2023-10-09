В аэропорту Симферополя создадут деловой центр

Сотрудники аэропорта уже выделили земельные участки под строительство индустриального парка и полноформатного отеля. Сейчас на этот проект ищут инвесторов.

Аэропорт в Симферополе собираются превратить в региональный деловой центр. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу аэровокзала.

В планах — превращение крымской авиагавани в аэропорт-сити — территорию с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными, выставочными и спортивными объектами, — рассказали в аэропорту.

Уже подготовили земельный участок, где будет построен индустриальный парк и логистический центр с авиационным грузовым терминалом.

Также выделены площади под строительство полноформатного отеля на 150-200 номеров. Сейчас аэропорт ищет инвесторов для этих проектов.

В 2021 году крымский аэропорт посетили 6,83 млн человек, а с момента открытия в 2018 году – более 21 млн пассажиров.

Маршрутная сеть аэропорта связывает Крым с 60 городами России.