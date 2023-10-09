Предложили в сто раз снизить порог прибыли для налога на сверхприбыль

То есть, еще больше компаний будут платить налог на сверхприбыль. Но Минфин это предложение не поддержал.
В письме от 13.09.2023 № 03-03-06/1/87303 говорится, что в основном обязанность по уплате налога на сверхприбыль возникает у тех организаций, прибыль которых за период 2021 – 2022 годов составила более 2 млрд рублей и которые имеют соответствующие финансовые возможности.
Если порог сделать 100 млн рублей, это приведет к увеличению налоговой нагрузки для большого количества компаний и, как следствие, к потере доверия к государству со стороны бизнес-сообщества.
Кстати, в Госдуму внесли законопроект, расширяющий число плательщиков налога на сверхприбыль. Предложили обложить налогом нефтяные и угледобывающие компании.
Есть и обратное предложение – расширить число исключений, освободить от налога медицинские организации. Это предложение Минфин не поддержал.
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