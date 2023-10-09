Росархив утвердил новые правила хранения и учета документов

С 17 сентября вам необходимо по-новому работать с архивными документами. Изменения нужно учесть в работе не только с кадровыми документами, но и с бухгалтерскими.

Росархив в приказе от 31.07.2023 № 77 утвердил новые правила хранения, комплектования, учета и использования документов.

Бумажные документы необходимо сдавать на хранение в архив не ранее чем через один год и не позднее чем через три года после окончания их обработки. При этом надо учесть, что передавать следует только документы с постоянным и длительным (свыше 10 лет) сроком хранения. Дело на бумажном носителе не должно содержать более 250 листов при толщине папки не более 4 см.

Электронные архивные документы нужно хранить на физически обособленных носителях в системе хранения электронных документов (СХЭД). Аудиовизуальные документы также включаются в архивный фонд. Документы, сроки хранения которых истекли удаляют.

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