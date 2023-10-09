Для налога на прибыль расходы учитывают по дате документов, а иногда – по дате оплаты

Разъяснения – в письме Минфина от 01.09.2023 № 03-07-11/83436.
Датой для внереализационных и прочих расходов, в том числе расходов на оплату сторонним организациям за работы и услуги, признается одна из дат:
дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;
дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;
последнее число отчетного периода.
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