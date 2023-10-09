Маркетинг

«Азбука вкуса» начала продавать БАДы

Ритейлер под собственной торговой маркой начал продавать 12 наименований биодобавок. Они производятся во Франции на заводах компании Irati. Продукция будет стоить от 1,2 до 2,7 тысяч рублей.
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Ритейлер «Азбука вкуса» запустил продажи собственной марки биологически активных добавок (БАДов). Об этом пишет «Коммерсант».

Продукцию будут производить на заводах французской компании Irati. Пока что ритейлер выпустил под собственной торговой маркой 12 наименований добавок к пище.

Стоимость БАДов в рознице будет в диапазоне от 1,2 до 2,7 тыс. рублей. Это выше средних розничных цен.

В августе 2023 года средняя стоимость упаковки БАДа составила 347 рублей, цены выросли на 22% год к году. Тогда же доля импортных биодобавок снизилась с 40,3 до 32,1%.

Сейчас крупные торговые сети стремятся занять нишу IHerb — иностранного маркетплейса по продаже БАДов. Во «Вкусвилле» собственная линейка добавок уже превышает 100 наименований.

БАДы планирует выпускать и косметический ритейлер Mixit. В июне 2023 года компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Mixvit.

Недавно мы писали, что БАДы могут начать продавать по рецептам.

Комментарии

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