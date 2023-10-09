Сдавать уведомления по ЕНП в 2023 году по транспортному налогу надо, даже если есть переплата с прошлого года

Прошлогодняя переплата по транспортному налогу не освобождает от сдачи уведомлений. Расчет за прошлый год завершены, а в этом году все идет с чистого листа (с положительного сальдо ЕНС в виде ЕНП).

Наша подписчица в сервисе «Клерк.Консультации» рассказала, что в 2022 году компания сильно переплатила транспортный налог – в 2022 году был уплачен налог не только за весь 2022 год, но еще и за 1, 2, 3 кварталы 2023 года.

Полагая, что до окончания 9 месяцев 2023 года гельштат с транспортным налогом закрыт, бухгалтер не сдавала на него уведомления по ЕНП.

Есть письмо от 14.03.2023 № ЗГ-3-8/3555@ о том, что уведомления не нужны, если авансы по транспортному налогу уплачены до 31.12.2022. Но это касается только авансов за 2022 год, подсказывает эксперт.

Дело в том, что по оплаченным заранее налогам на 01.01.2023 были созданы искусственные начисления. Но потом, когда налоговики сформировали сообщения за 2022 год, все лишние начисления сторнировались и переплата (если она была) отразилась в сальдо ЕНС.

То есть, сейчас уже эта переплата превратилась в безликую массу денег. Это просто ЕНП, который лежит на ЕНС. Что в этой массе – транспортный налог или что-то другое – налоговики не знают.

Чтобы налоговики начислили авансы по транспортному налогу и забрали эти деньги в бюджет, им нужно уведомление по ЕНП.

Без него они не могут провести эти операции, хотя и знают, что налог должен быть начислен и даже знают, в какой сумме.

Но нет уведомления = нет начисления.

Если не сдать уведомление на транспортный налог, его начислят не вовремя и даже в случае его уплаты он будет считаться неуплаченным, ведь деньги не ушли в бюджет (письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@).

Кстати, уведомления на имущественные налоги ФНС хочет получить даже намного раньше срока. Еще в сентябре бухгалтеры стали получать письма о несдаче уведомлений, срок сдачи которых – 25.10.2023.

Разобрались во всех нюансах начисления налогов на ЕНС и их списания в бюджет помогут наши эксперты.

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