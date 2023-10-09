Новый рекомендованный РСВ за 9 месяцев проверят на контрольные соотношения

Они доведены письмом ФНС от 06.10.2023 № БС-4-11/12801@.
Про новый рекомендованный РСВ мы писали здесь.
Новая форма нужна, например, тем, кто начисляет взносы по отдельным видам страхования на зарплату иностранных работников (например, китайцев).
В новой форме сверят, в частности взносы на ОПС из раздела 1 (строки 090, 091, 092, 093) со строкой 060 подраздела 4 раздела 1.
И так аналогично по всем видам страхования.
Комментарии1
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Что в этом году с ФНС твориться - принять во время новую форму и формат не могут. Весь год идут срывы элементарных сроков.