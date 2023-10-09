🔥 Ищете работу? «Клерк» подобрал топ самых крутых вакансий!

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Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

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    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538

    Кто же должен отвечать за воинский учет — бухгалтер, кадровик или специально обученный человек? Бухгалтеры не довольны новым обязанностями. Тинькофф собирает согласия на биометрию, он хочет перевести сделанные ранее фото в цифру и передать в Единую биометрическую систему. Для уведомлений по ЕНП есть свои контрольные соотношения, мы сделали по ним обзор.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    CRM

    Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему

    Собственники постоянно ищут способы увеличения выручки. Для этого они оптимизируют бизнес-процессы. Однако нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. В этом материале расскажем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

    Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему
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    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Кредитование

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

    Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 
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    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
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    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы

    Электронный документооборот приходит в самые разные сферы бизнеса. Объем ЭДО в стране сейчас составляет порядка 2,3 млрд документов. К 2025 году прогнозируется свыше 10 млрд. документов. И неудивительно: с его помощью компании и контролирующие органы существенно сокращают время на обработку. С прошлого года началось активное внедрение ЭДО в логистике и транспорте.

    ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы
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    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
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    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    Опрос пользователей «Клерк». Кто у вас в компании занимается воинским учетом?

    У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. А еще есть воинский. Никто им заниматься не хочет. Кто его обязан вести не прописано. Мы решили выяснить, кто его ведет у вас.

    Иллюстрация: Светлана Семина/«Клерк»
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    Кредитование

    Как оформить кредитные каникулы

    Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить. Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
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    Право

    Апостиль: что это такое и зачем нужен

    В материале рассмотрим, что такое апостиль, зачем он нужен, кто его проставляет и на каких документах он может потребоваться.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Информационные технологии

    Как обеспечить безопасность API через прокси-серверы: обзор методов

    Сегодня поговорим простым языком как обеспечить безопасность своих API, зачем это нужно и что/кто вообще угрожает этим API.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором

    В наше время многие пенсионеры рассматривают возможность иммиграции в другие страны, чтобы провести свои золотые годы в более комфортных и экзотических условиях. Одной из таких привлекательных стран является Черногория. На данный момент она является самой популярной страной для получения ВНЖ русскими пенсионерами. 

    Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором
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    Логотип Арбис
    Арбис

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

    Поддержка конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП) закончится весной 2026 года. После этого программа перестанет обновляться, а это для компании уже критично — формы документов и процессы больше не будут оперативно меняться в соответствии с законодательными требованиями. Поэтому откладывать переход на 1С:ERP не стоит. Внедрение и обучение сотрудников занимает время, так что лучше позаботиться обо всем заранее.

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами
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    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
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    Бесплатно с Клерк.Премиум Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
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    5 тыс.
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    nlukina
    Воинский учет

    💥Кто попадает под воинский учет? Как происходит снятие с учета по возрасту? Забирайте полезные таблички

    Снятие с учета сотрудника, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии. В статье напомним предельный возраст пребывания в запасе в 2023 и 2024 году.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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    Разборы

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    SmartConsulting
    Кадры

    Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника

    При удалённой или дистанционной работе сотрудник выполняет свои обязанности вне стационарного рабочего места, поддерживая связь с коллегами онлайн. Работник не обязательно находится дома за компьютером, работу можно выполнять даже из другого города. Главное, что работодатель не следит за местом нахождения работника — 312.1 ТК РФ.

    Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника
    42
    Логотип Такском
    Такском
    Отчетность

    Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками

    Приближается отчетный период за девять месяцев. Все компании с сотрудниками должны подать ряд отчетов в налоговую инспекцию и Социальный фонд России. Расскажем, какие отчеты, куда и в какие сроки нужно сдать.

    Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками
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    Зарплата

    Обязан ли работодатель индексировать зарплату

    Каждый работодатель независимо от формы собственности обязан индексировать зарплаты сотрудникам. Но в частном секторе индексация проходит не так, как в государственном. Что говорится об этом в законодательстве?

    Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
    772
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Все о программе "1С:Зарплата и управление персоналом"

    Для полноценного учета персонала, автоматизации HR-процессов, кадрового администрирования есть программа “1С:Зарплата и управление персоналом”. Каковы ее возможности? Какие версии существуют?

    Все о программе "1С:Зарплата и управление персоналом"
    20
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркировка товаров

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы

    С 1 октября запрещен оборот немаркированных стиков и курительных смесей для кальяна. А до 1 декабря розница должна успеть промаркировать остатки электронных сигарет и жидкостей к ним. Также рынок ожидает обязательная маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. Что и как делать, чтобы не попасть на штрафы — расскажут эксперты Честного ЗНАКа.

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы
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    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ. Ошибки организаций

    Завтра в 17-00 выступаю по 115-ФЗ, будут представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга и другие спикеры, среди которых буду и я, дам инструкцию как противостоять 115-ФЗ. Здесь публикую свой доклад, в котором использованы аналитические обзоры налогового консультанта Ивана Кузнецова и другие материалы.

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    Коды ОКВЭД

    Как добавить ОКВЭД для ИП онлайн в 2023 году

    Как добавить ОКВЭД для ИП — актуальный вопрос для тех, кто решил развить, увеличить или видоизменить свой бизнес. Обязательно ли добавлять новые ОКВЭД, сколько это стоит и какие документы понадобятся? Можно ли сделать это удаленно через интернет или обязательно присутствие предпринимателя? Возможность добавления ОКВЭД через интернет рассмотрим в нашей публикации.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    7,3 тыс.
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