Избежать штрафа помогут разъяснения Минфина и ФНС

Компанию не обвинят в совершении налогового правонарушения при выполнении письменных разъяснений уполномоченного органа.

Об этом сообщает Минфин в письме от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83218.

Такая норма предусмотрена в пп. 3 п. 1 ст. 111 НК.

Выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о налогах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом госвласти в пределах его компетенции, признается обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения.

Кстати, на сайте ФНС есть сервис, где размещены разъясняющие письма. Если там есть разъяснение ФНС, которое ваша налоговая инспекция игнорирует, вы можете направить жалобу в УФНС.

Одни из последних в этом сервисе – письма ФНС про новую форму РСВ и контрольные соотношения по ней.

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