🎓Вебинар: Как не довести налоговое планирование до уголовного дела. 3 ноября в 11:00 мск!

Путь от налогового нарушения и претензий ФНС до уголовного дела становится все короче и короче. Защитите себя и свой бизнес от давления налоговиков и уголовной ответственности.

В прошлом году было возбуждено более 2 тысяч уголовных дел о налоговых преступлениям, в суды направлено более тысячи дел, а кейсы об уклонении от уплаты налогов не перестают мелькать в новостных лентах. И чтобы защитить себя и свою организацию от рисков привлечения к уголовной ответственности, нужно разобраться, почему это происходит и что надо учесть в работе, чтобы этого не допустить.

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Про все тонкости налогового планирования расскажет Оксана Соболева — руководитель налоговой практики в Bishenov&Partners, аудитор и эксперт по финансово-экономическим экспертизам, в том числе по анализу сделок должника в ходе банкротства.

На вебинаре разберем:

Неуплата налогов и налоговые преступления.

Налоговые правонарушения: основные виды.

За что и как могут привлечь к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

Какими методами расследуют отдельные виды налоговых преступлений.

План действий защиты от налоговых преступлений.

Ждем Вас на вебинаре 3 ноября в 11:00 мск!