❗️Новые правила не работают. Можно использовать счета-фактуры без стоимости прослеживаемых товаров

С 1 октября в счете-фактуре необходимо отражать дополнительный реквизит — стоимость прослеживаемых товаров. Однако, новые формы не готовы, поэтому ФНС разрешила использовать текущие версии документов.

Когда налоговики утвердят новые формы и форматы, то для компаний будет действовать переходный период — до 1 октября 2024 года, в который они смогут использовать привычные версии документа (письмо ФНС от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314).

Пока инспекторы рекомендовали использовать старые форматы, утвержденные приказами ФНС № ММВ-7-15/820 и № ЕД-7-26/736. То есть пока вы имеете право применять форматы без стоимости прослеживаемых товаров.

Напомним, с 1 октября 2023 года изменились правила оформления операций с прослеживаемыми товарами. При реализации таких товаров требуется указывать стоимость прослеживаемых товаров (ст. 169 НК в ред. Федерального закона от 31.07.2023 № 389‑ФЗ).

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