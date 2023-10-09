НДС

❗️Новые правила не работают. Можно использовать счета-фактуры без стоимости прослеживаемых товаров

С 1 октября в счете-фактуре необходимо отражать дополнительный реквизит — стоимость прослеживаемых товаров. Однако, новые формы не готовы, поэтому ФНС разрешила использовать текущие версии документов.
95

Когда налоговики утвердят новые формы и форматы, то для компаний будет действовать переходный период — до 1 октября 2024 года, в который они смогут использовать привычные версии документа (письмо ФНС от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314).

Пока инспекторы рекомендовали использовать старые форматы, утвержденные приказами ФНС № ММВ-7-15/820 и № ЕД-7-26/736. То есть пока вы имеете право применять форматы без стоимости прослеживаемых товаров.

Напомним, с 1 октября 2023 года изменились правила оформления операций с прослеживаемыми товарами. При реализации таких товаров требуется указывать стоимость прослеживаемых товаров (ст. 169 НК в ред. Федерального закона от 31.07.2023 № 389‑ФЗ).

Разобраться что указывать в счете-фактуре поможет курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

На практических примерах научитесь работать с НДС в любых ситуациях. Поможем разобраться с:

  • новыми правилами по НДС.

  • заполнением деклараций.

Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Купить курс

Добавили в курс 5 тестов, больше 20 чек-листов, инструкций и таблиц. Материалы построили на практических примерах. Уроки без воды, по 10-20 минут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы

    Электронный документооборот приходит в самые разные сферы бизнеса. Объем ЭДО в стране сейчас составляет порядка 2,3 млрд документов. К 2025 году прогнозируется свыше 10 млрд. документов. И неудивительно: с его помощью компании и контролирующие органы существенно сокращают время на обработку. С прошлого года началось активное внедрение ЭДО в логистике и транспорте.

    ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы
    1
    177
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Малый и средний бизнес

    Полный гид по кредитам для малого и среднего бизнеса в 2023 году

    Проанализировали топ-5 лучших предложений банков и подсветили сложности процесса оформления.

    Полный гид по кредитам для малого и среднего бизнеса в 2023 году
    37

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Как повысить цену на продукт или услугу? Алгоритм из 8 шагов

    Чтобы установить корректную цену на товар или услугу, можно использовать алгоритм из 8 шагов.

    Как повысить цену на продукт или услугу? Алгоритм из 8 шагов
    9
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налог на имущество организаций

    Опять двадцать пять. Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

    Минфин вернулся к идеи взимать со всей недвижимости бизнеса налог по кадастру. Так чиновники хотят уравнять налоговую нагрузку для компаний и граждан. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на организации.

    Опять двадцать пять. Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру
    1
    109
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    235

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые проверки

    О том, как правильно считать налоговые обязательства по результатам налоговых проверок

    В каких случаях налоговики обязаны считать налоги по налоговой реконструкции?

    19
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака

    Предлагается установить право на бесплатное получение земельного участка семьям с детьми.

    Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака
    2
    116

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Здравствуйте, обнуляется ли впервые совершенное административное правонарушение?можно ли получить предупреждение, если в прошлый раз уже получали его четыре года назад? Считается, что ранее не привлек

      Впервые совершенное административное правонарушение

    • добрый день! подскажите можно взять в расходы ИП в УСН участие в торгах? Заплатили 45000 за участие в торгах. Они обратно не возвращаются

      Расходы УСН участие в торгах
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Оптимизация налогообложения

    Как безопасно снижать налоги❓ 5 основных правил. Берите на вооружение

    Сегодня хочу поделиться с вами полезными советами, как безопасно снижать налоги и не привлечь внимание налоговой. Итак, рассмотрим какие есть законные способы снижения налогов для бизнеса.

    Как безопасно снижать налоги❓ 5 основных правил. Берите на вооружение
    127
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Саморазвитие

    Подъем в 5 утра🕔 Зачем встаю так рано❓

    Прошлой зимой впала в спячку. 😀Просыпалась в 8, а иногда и в 9 утра. Часто говорила себе, что поздно встаю и ничего не успеваю. Но при этом, не могла найти в себе силы привить привычку вставать по-раньше.

    112
    Логотип Арбис
    Арбис

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

    Поддержка конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП) закончится весной 2026 года. После этого программа перестанет обновляться, а это для компании уже критично — формы документов и процессы больше не будут оперативно меняться в соответствии с законодательными требованиями. Поэтому откладывать переход на 1С:ERP не стоит. Внедрение и обучение сотрудников занимает время, так что лучше позаботиться обо всем заранее.

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами
    160
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении

    «Лесенка» уже становится трендом, я писал про то, как это реализовали Охта Групп и ЛК Бизнес Альянс. Я категорически против участия в таких историях, так что и в этой не буду, но посмотреть на компанию интересно, так как у АБЗ-1 есть и другие выпуски.

    Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении
    32
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5494. Новый РСВ за 9 месяцев 2023 проверят на контрольные соотношения

    ФНС выпустила КС к рекомендованной форме РСВ.

    112
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налог на сверхприбыль

    Налог на сверхприбыль при реорганизации. Разъяснения Минфина

    Рассматривается порядок определения базы по налогу на сверхприбыль при реорганизации в форме присоединения.

    40

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип svetkan
    svetkan
    Авторское право

    Мастер маникюра — автор. Как защитить авторские права мастера маникюра

    Недавно моя знакомая спросила совета: ее подруга  работала мастером маникюра в салоне красоты. На ресепшн висела фотогалерея ее работ. Потом мастер ушла в самостоятельное плавание. Через некоторое время она зашла в салон и увидела… фотогалерею своих работ 🙉 Что же  делать в такой ситуации?

    Мастер маникюра — автор. Как защитить авторские права мастера маникюра
    67
    Логотип foly
    foly
    Зарплата

    Как экологично попросить повышение зарплаты? 5 основных шагов

    В 2023 году 72% опрошенных серьезно настроены на повышение заработной платы и карьерный рост. 73% — готовы получить дополнительное образование ради этого, 66% — повысить свою квалификацию, а 37% находятся в поиске нового рабочего места, которое будет соответствовать их требованиям. Как же добиться увеличения заработной платы? Проанализируем положение дел.

    Как экологично попросить повышение зарплаты? 5 основных шагов
    59
    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538

    Кто же должен отвечать за воинский учет — бухгалтер, кадровик или специально обученный человек? Бухгалтеры не довольны новым обязанностями. Тинькофф собирает согласия на биометрию, он хочет перевести сделанные ранее фото в цифру и передать в Единую биометрическую систему. Для уведомлений по ЕНП есть свои контрольные соотношения, мы сделали по ним обзор.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    2,3 тыс.
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    CRM

    Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему

    Собственники постоянно ищут способы увеличения выручки. Для этого они оптимизируют бизнес-процессы. Однако нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. В этом материале расскажем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

    Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему
    156
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Кредитование

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

    Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 
    123
    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    154
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    Опрос пользователей «Клерк». Кто у вас в компании занимается воинским учетом?

    У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. А еще есть воинский. Никто им заниматься не хочет. Кто его обязан вести не прописано. Мы решили выяснить, кто его ведет у вас.

    Иллюстрация: Светлана Семина/«Клерк»
    11
    359
    Мнения