Агрегаторов такси начнут штрафовать за передачу данных за границу

Сейчас сервисы по заказу такси несут ответственность только за нарушение правил обработки информации и за передачу заказа водителям, которые не могут осуществлять перевозку пассажиров. К этим требованиям может добавиться запрет передавать личные данные за пределы РФ.

Департамент транспорта Москвы предлагает ввести штрафы для агрегаторов такси, которые передают персональные данные за пределы РФ. Об этом узнали «Известия» из письма главы дептранса Максима Ликсутова председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

В письме предлагают внести поправки в КоАП, которые подготовили ко второму чтению законопроекта об ответственности агрегаторов за нарушение нового закона о такси.

Предлагается в статье 11.14.5 КоАП внести изменения, предусматривающие ответственность за передачу сведений, содержащих персональные данные водителей легковых такси, фрахтователей и пассажиров, за пределы территории Российской Федерации, — сказано в обращении.

Сейчас агрегаторов такси могут оштрафовать до 500 тыс. рублей только за нарушение порядка обработки информации о заказе такси, а также за передачу заказа водителям, у которых нет права осуществлять пассажирские перевозки.

Сервисы по заказу такси «Максим», «Ситимобил» и «Таксовичкофф» заявили, что не передают за границу личные данные клиентов и водителей.