IT-компании просят ввести ответственность за действия хакеров в 2025 году, а не с 1 декабря

Крупные IT-компании попросили отсрочить начало действия приказа Минцифры об ответственности провайдеров за действия хакеров. Специалисты не успевают реализовать все необходимые меры. Об этом пишет «Коммерсант».
С 1 декабря 2023 года вступает в силу приказ Минцифры, который ужесточить требования к безопасности хостинг-провайдеров. Они будут нести ответственность за использование хакерами трафика для кибератак.
Провайдеры должны подключиться к системе противодействия кибератакам ФСБ и самостоятельно блокировать ресурсы, которыми пользуются злоумышленники. Данные о вредоносном трафике нужно отправлять в единую систему. На это дается 12 часов.
Если хакерская атака на IT-системы будет успешной, то провайдеров привлекут к ответственности, в том числе и к уголовной по ст. 274.1 УК.
IT-компании одобряют приказ министерства, но просят перенести срок вступления в силу на 1 января 2025 года.
Комментарии и предложения, в частности по отсрочке вступления приказа в силу, мы считаем закономерными — рынку нужно время на раскачку и встраивание в новые реалии, — сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.
Однако в Минцифры не видят причин корректировать приказ, поскольку проект и так был изменен с учетом предложений отрасли.
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