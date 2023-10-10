IT-компании просят ввести ответственность за действия хакеров в 2025 году, а не с 1 декабря

Хостинг-провайдеры не смогут обеспечить защиту от кибератак по новым требования с 1 декабря 2023 года. Однако в Минцифры считают иначе и не видят смысла в отсрочке.

Крупные IT-компании попросили отсрочить начало действия приказа Минцифры об ответственности провайдеров за действия хакеров. Специалисты не успевают реализовать все необходимые меры. Об этом пишет «Коммерсант».

С 1 декабря 2023 года вступает в силу приказ Минцифры, который ужесточить требования к безопасности хостинг-провайдеров. Они будут нести ответственность за использование хакерами трафика для кибератак.

Провайдеры должны подключиться к системе противодействия кибератакам ФСБ и самостоятельно блокировать ресурсы, которыми пользуются злоумышленники. Данные о вредоносном трафике нужно отправлять в единую систему. На это дается 12 часов.

Если хакерская атака на IT-системы будет успешной, то провайдеров привлекут к ответственности, в том числе и к уголовной по ст. 274.1 УК.

IT-компании одобряют приказ министерства, но просят перенести срок вступления в силу на 1 января 2025 года.

Комментарии и предложения, в частности по отсрочке вступления приказа в силу, мы считаем закономерными — рынку нужно время на раскачку и встраивание в новые реалии, — сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Однако в Минцифры не видят причин корректировать приказ, поскольку проект и так был изменен с учетом предложений отрасли.