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🧨 Организаторы обучения благодаря «Клерку» заработали больше 3 млн рублей

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«Клерк» помог организовать бухгалтерский онлайн-семинар с конверсией 22,4%. Организаторы заработали 3 136 300 рублей.

Мы помогли собрать 1 772 просмотров, которые обернулись 397 заявками на участие.

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Комментарии

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